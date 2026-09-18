Voluntariado de YPF Luz y Cementos Avellaneda en Olavarría

YPF Luz y Cementos Avellaneda llevaron adelante una jornada conjunta de reacondicionamiento de espacios y plantación de especies nativas en la Escuela de Educación Técnica N°1 de Olavarría, como parte de su compromiso compartido con el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la comunidad local.



Durante la actividad, 30 colaboradores de ambas compañías participaron en tareas destinadas a mejorar el entorno de la institución educativa y promover el cuidado ambiental. La iniciativa "refleja el trabajo conjunto que YPF Luz y Cementos Avellaneda vienen desarrollando en Olavarría, donde opera el Parque Eólico CASA, proyecto de autogeneración de energía renovable para la planta de Cementos Avellaneda", se informó.





Para Cementos Avellaneda, estas acciones representan una forma concreta de poner en práctica su propósito de impulsar el progreso responsable de la sociedad. A través del compromiso de sus colaboradores y del trabajo colaborativo con aliados estratégicos, la compañía busca generar un impacto positivo en las comunidades donde está presente, promoviendo la educación, el cuidado ambiental y el desarrollo local.



Asimismo, los días 8 y 9 de septiembre, el Aula Móvil de Energía Argentina de Fundación YPF recibió aproximadamente a 1.000 visitantes en el Centro Cultural Municipal San José, acercando contenidos vinculados a las energías renovables, la eficiencia energética y la innovación tecnológica.