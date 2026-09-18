Billar 5 Quillas: tres locales compitieron en la “Copa Buenos Aires”

Tres representantes del Club Español compitieron en el Club Alem de Bolívar en la definición de la competencia provincial.



Leonardo Fiscella, Jorge Cédola y Omar Nicolas Margonari participaron de la Fase Final del certamen que reunió a 56 jugadores de toda la Provincia desde la categoría Máster a Promocional.



En lo que respecta a la actuación local, Omar Nicolás Margonari fue quien más avanzó ya que quedó eliminado en Octavos de Final, tras imponerse en su Zona y en la llave de Dieciseisavos.



Leonardo Fiscella no pudo pasar el corte clasificatorio y Jorge Cedola cayó en la primera llave de Play-Off.

Marcelo Cañas, de Bolívar, se consagró campeón tras la sumatoria de puntos.



