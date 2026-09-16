Difundieron las identidades de los camioneros involucrados en el cuádruple choque sobre la Ruta 51



Defensa Civil y Protección Ciudadana municipal de 25 de Mayo informaron que fue totalmente habilitada la circulación vehicular en la Ruta Provincial N° 51, a la altura del puente del arroyo Saladillo.



La traza vial había sido interrumpida tras registrarse un siniestro que involucró a cuatro camiones sobre la calzada. Durante la noche y madrugada, personal de ambas dependencias municipales trabajó de manera articulada en el lugar junto a diversas fuerzas de seguridad y servicios de emergencia para remover los vehículos siniestrados, acondicionar el camino y garantizar las condiciones de seguridad necesarias para los conductores.

El choque



La colisión se produjo sobre el puente. Dos de los camiones cayeron al vacío. Uno de los equipos transportaba fertilizantes, otro pinturas y los dos restantes cereales. Gran parte de la carga quedó esparcida sobre la cinta asfáltica.



Debido a que la colisión ocurrió en uno de los extremos del puente, la intervención policial y de emergencias, por jurisdicción, le correspondió al partido de 25 de Mayo, aunque también asistieron personal de la Patrulla Rural, Bomberos Voluntarios y paramédicos del Hospital Posadas de Saladillo, además de Defensa Civil.



La víctima fue identificada como Jorge Delgiorgio Basante, de 32 años, que conducía un camión Renault con acoplado cargado de cereal.



Sufrió lesiones de consideración Nicolás Mareco, de 32 años, chofer de un Volkswagen con acoplado.



También tiene heridas Mauricio Muriño, de 27 años, que guiaba un camión Renault con acoplado que transportaba latas de pintura.



Alberto Sotto, de 64 años, que transitaba a bordo de un camión Fiat cisterna con urea a granel, resultó ileso.



Los conductores lesionados fueron derivados de urgencia al Hospital de 25 de Mayo. Entre los involucrados se encuentran residentes de las localidades bonaerenses de Villalonga y Coronel Suárez.