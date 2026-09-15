Policiales

Choque moto- auto terminó con una mujer herida

El siniestro ocurrió en la mañana de este martes, minutos antes de las 8, a metros del Hospital Municipal.

Martes, 15 de septiembre de 2026 a las 09:55

Por Redacción


En la mañana de este martes se produjo un siniestro vial en la intersección de Alsina y Rufino Fal, a metros del Hospital Municipal.

Sucedió minutos antes de las 8 y estuvieron involucrados un VW Gol y una moto 110 cc.

Tras el violento impacto, la conductora del rodado cayó sobre el asfalto y sufrió lesiones que, según se informó, no revestían gravedad. De todas maneras fue derivada al nosocomio local para recibir atención. 

El tránsito está reducido en el sector y es controlado por un móvil del Comando de Patrullas. 
 

 

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