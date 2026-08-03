Policiales

Severos daños materiales tras un choque por alcance

Ocurrió en la esquina de Celestino Muñoz y Buchardo y derivó en un importante derrame de combustible. Una mujer hospitalizada. Trabajaron Bomberos y Policía.

Lunes, 03 de agosto de 2026 a las 13:42

Por Redacción

 

Pasado el mediodía se produjo un fuerte choque por alcance en Celestino Muñoz y Buchardo, una esquina que, al decir de los vecinos, se ha vuelto muy peligrosa.

Allí un Ford Focus impactó contra un camión distribuidor de alimentos que circulaba delante suyo.


La conductora fue trasladada al Hospital Municipal, mientras que los dos ocupantes del vehículo de mayor porte resultaron ilesos.

El auto terminó con cuantiosos daños materiales.



Se hizo presente la unidad 25 de Bomberos y esparció arena sobre el derrame de gasoil. 

 


 

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