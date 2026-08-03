Severos daños materiales tras un choque por alcance

Pasado el mediodía se produjo un fuerte choque por alcance en Celestino Muñoz y Buchardo, una esquina que, al decir de los vecinos, se ha vuelto muy peligrosa.



Allí un Ford Focus impactó contra un camión distribuidor de alimentos que circulaba delante suyo.



La conductora fue trasladada al Hospital Municipal, mientras que los dos ocupantes del vehículo de mayor porte resultaron ilesos.



El auto terminó con cuantiosos daños materiales.



