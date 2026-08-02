Liga de Campaña: jugaron los cuatro partidos de la 5° fecha

En dos escenarios, la Liga de Campaña jugó la 5° fecha y fue con goles en todos los cotejos.

Por la Zona A, que se jugó en El Luchador, ganaron Crotto y equipo anfitrión y por la Zona B, que tuvo sus duelos en Villa Mi Serranía, festejaron Los Amigos e Independiente de Loma Negra.

Los resultados:

Independiente de Loma Negra 1 (Dylan López) – 0 Águilas Blancas

Los Amigos 2 (Joaquín Tognana, Cristian Cabral) – 1 (Martín Patiño) Águilas Azules

Crotto 2 (Mauricio Milanesi -2-) – 0 Durañona

El luchador 3 (Matías Hoffer, Roberto Mattos, Leandro Irigoyen) – 1 (Alejandro Santana) Club del Hincha