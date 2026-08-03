La Joaqui abre la gira de “Electra” en Olavarría



Comenzó la cuenta regresiva para el show de La Joaqui en Olavarría que a la vez marcará el comienzo de la gira de “Electra”, el nuevo álbum que lanzó la cantante semanas atrás.

El concierto será en el Teatro Municipal este domingo 9 de agosto a las 20 horas. Las entradas están a la venta en Articket.com.ar o presencial en la boletería de la sala y en Tecnocentro (Rivadavia 3065).

La Joaqui es una de las artistas más importantes de la escena urbana argentina. Llegará al Teatro local con todos sus éxitos, una puesta en escena de primer nivel y un espectáculo lleno de energía que promete hacer vibrar al público de principio a fin.

La ocasión servirá para presentar “Electra”, un disco donde conviven sensualidad, noche y cultura digital. Una transformación constante.

Valores de entradas (numeradas en plateas y palcos): $70.000 platea baja, $60.000 platea alta y palcos y $50.000 pullman.

