Dos hombres aprehendidos por distintos hechos de robo



Este domingo el Comando de Patrulla de Olavarría llevó adelante la aprehensión de dos hombres que se encontraban cometiendo robos en distintos puntos de la ciudad.



El primer hecho se registró en Chacabuco y Álvaro Barros, cuando los uniformados interceptaron a un joven de 20 años trasladando una motocicleta Mondial 150 cc. de tiro.



Al observar la presencia policial, descartó la moto e intentó fugarse a pie, siendo reducido a pocos metros. Al inspeccionar el vehículo, detectaron que tenía daños en el cableado eléctrico y el traba volantes.



Al cruzar datos identificaron que había sido robada hace minutos a su dueño. Fue trasladado a la Comisaría Primera, donde quedó alojado.



El segundo hurto tuvo lugar en un comercio ubicado en Colón y Pellegrini, donde se llevaron una bicicleta y tras un llamado al 911, en recorrida por la zona, el personal policial divisó el vehículo.



La aprehensión se dio en Colón y Los Tulipanes, donde un hombre de 27 años circulaba en la bicicleta robada.



Fue trasladado a la sede de la Comisaría Segunda. En ambos casos interviene la UFI Nº 10.

