Ruta 205: Un camionero olavarriense herido en quíntuple choque

Este jueves por la tarde se produjo un accidente en cadena sobre la Ruta Nacional 205, kilómetro 107, a la altura del puente Las Garzas, en el que participaron cuatro camiones y una camioneta.

Un camión Scania 360, conducido por un hombre de 48 años, con domicilio en San Luis, impactó contra otro camión que se detuvo sobre el puente, que a su vez fue impactado por un camión Mercedes Benz, que transportaba pallets de madera, conducido por Gustavo Calcagno, de 62 años, domiciliado en Olavarría.

Este último, según indicaron, fue quien tuvo las peores consecuencias, ya que quedó atrapado en la cabina, demandando una ardua labor de los Bomberos para poder rescatarlo con vida luego de varios minutos, presentando fracturas múltiples en sus piernas, siendo trasladado a un Hospital de la zona.

Asimismo, otro camión y una camioneta estuvieron involucrados en el hecho, con colisiones menores entre ellos, al detenerse el vehículo que iba adelante por el accidente.

El gran siniestro vial requirió la intervención de las dos ambulancias del SAME, dos ambulancias de Bomberos, y una más perteneciente al Destacamento N° 1 “Daniel Paciente” de Salvador María. Un enorme despliegue de los servicios de emergencia, sumándose personal del Destacamento Vial de Policía.

Fuente: Info Lobos