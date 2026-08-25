Vendía droga en el barrio Sarmiento Norte y la detuvieron



Una mujer de 24 años fue detenida en los últimos días, acusada de comercializar estupefacientes en el barrio Sarmiento Norte de Olavarría.



Luego de una investigación realizada por personal de Tráfico de Drogas Ilícitas, bajo las órdenes del ayudante fiscal Juan Mañero y el agente fiscal Christian Urlezaga, en la tarde-noche del miércoles 19 de agosto se llevaron a cabo dos procedimientos positivos en dicho barrio, ordenados por el Juzgado de Garantías 1 a cargo de Fabiana San Román.



Los allanamientos se concretaron alrededor de las 20 en dos domicilios ubicados en calle Lebensohn al 1600.

Allí fueron hallados y secuestrados unos 47 gramos de clorhidrato de cocaína, cantidad suficiente -aseguraron desde la dependencia policial- para preparar alrededor de 90 dosis umbrales para ser comercializadas directamente a los consumidores. También secuestraron 76 gramos de marihuana, tres teléfonos celulares y dinero en efectivo.



De la investigación realizada durante varios meses se comprobó que la venta estaba a cargo de una femenina de 24 años, quien resultó aprehendida y al día siguiente prestó declaración en sede fiscal.



Acto seguido, se formalizó su pedido de detención y se dispuso su traslado a la Comisaría de la ciudad de Tapalqué, a la espera de un cupo en el Servicio Penitenciario Bonaerense.

