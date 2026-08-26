Se resistió a un operativo, golpeó a una Policía e intentó huir



Un hombre que circulaba en moto por el barrio Dorrego terminó con lesiones de postas de goma este martes por la noche luego de resistirse a un control y golpear a una mujer policía.



Los hechos se dieron en Necochea y calle 17. Allí, en el marco de un operativo de rutina, dos agentes interceptaron a un motociclista y le pidieron la documentación. Este se negó rotundamente y, en su intento de huida, golpeó con el casco de la moto en el pecho a la agente policial femenina, lo cual provocó su caída y le generó una inflamación en la zona.



Según indicaron fuentes oficiales, el motociclista “hizo un gesto como que tenía un arma en la cintura”, por lo que el efectivo masculino respondió con tiros de escopeta de postas de goma.



Tras esa secuencia, el hombre escapó y se dirigió a su domicilio, donde luego llamó al Hospital Municipal.



Dado que presentaba heridas en la parte baja de la espalda y el glúteo, por lo cual fue trasladado al nosocomio e ingresado a quirófano, donde le extrajeron las postas de goma. Quedó internado en el sector de clínica quirúrgica.



Se supo que el masculino que protagonizó estos hechos posee antecedentes penales y hasta hace poco tiempo estuvo preso.



Las actuaciones, caratuladas como “resistencia a la autoridad agravada” y “lesiones” recayeron en la UFI 4.



Debido a que estuvieron involucrados agentes de la Policía Bonaerense, la fiscalía determinó que el caso fuera derivado a la Policía Federal.

