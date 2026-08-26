MARGARITA CAROLINA MENDOZA DE PACHECO (Q.E.P.D.)



Falleció en Olavarría el 26 de agosto de 2026 a los 83 años. Sus hijos, sus nietos, bisnietos. Sus hijos políticos y sus sobrinos. familiares y amigos acompañan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "C". Comienza miércoles 26 de agosto a las 10:00. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, jueves 26 de agosto a las 9:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Pueblo Nuevo, nacida en Buenos Aires. Jubilada y pensionada.