Bordado sobre fotografías, una creativa propuesta que llega a la Biblioteca Collinet



La Biblioteca Popular Armando Collinet invita a la comunidad a participar de un seminario intensivo único: “Bordado sobre fotografía”, a cargo de la profesora Claudia Méndez. La actividad se realizará el próximo viernes 18 de septiembre de 17 a 20 horas, en la sede de la institución ubicada en Alsina 2659.



Se trata de un seminario intensivo de una sola jornada con una duración de tres horas, en el que se trabajará la técnica de bordado sobre soporte rígido utilizando fotografías impresas de estilo vintage. Una propuesta que combina dos disciplinas artísticas en una misma pieza.



Cabe destacar que la propuesta es arancelada, tiene un valor de $30.000 por persona y con ese valor se incluye un kit de trabajo completo con todos los materiales y herramientas necesarios para desarrollar la técnica, junto con dos imágenes impresas a su elección. Durante el tiempo estipulado se trabajará sobre una de las fotografías.



La actividad está destinada a personas mayores de 16 años de ambos sexos. No se requieren nociones previas de ningún tipo, por lo que cualquier persona puede animarse a participar. El seminario cuenta con solo 12 cupos disponibles. Se recomienda reservar el lugar con anticipación.



Para consultas e inscripciones, la comunidad puede comunicarse por WhatsApp al 2284-545589, a través de Instagram (@biblioarmandocollinet), por Facebook (Biblioteca Popular Armando Collinet), por correo electrónico a biblioarmandocollinetredes@gmail.com o acercarse personalmente a Alsina 2659, Olavarría.



