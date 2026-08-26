Comenzó la segunda edición de “Lomatón”



Se puso en marcha este miércoles la segunda edición de Lomatón, un encuentro de 48 horas de trabajo colaborativo orientado a la innovación, que articula la Facultad de Ingeniería de la Unicen, el Municipio de Olavarría, la Fundación Loma Negra, Loma Negra, Ferrosur, junto al Instituto Tecnológico de Olavarría (ITECO) y el Instituto Superior de Formación Técnica N° 130.



Esta edición duplicó la cantidad de inscriptos respecto a 2025 -son cerca de 90- y se consolida como una propuesta de articulación público-privada-académica para potenciar la formación de jóvenes profesionales y el desarrollo productivo local.



La iniciativa reúne a estudiantes universitarios, docentes e investigadores, como así también a estudiantes de las carreras de Automatización y Control y Mantenimiento Industrial del ITECO y de Análisis de Sistemas del ISFT N° 130.

Durante las dos jornadas, los equipos conformados abordarán 10 consignas vinculadas a tecnologías de gestión, desarrollo de productos, optimización de procesos y sustentabilidad.



Las ideas que resulten seleccionadas pasarán a una etapa de prototipado con asistencia técnica especializada. La evaluación estará a cargo de un jurado integrado por directivos y personal técnico de Loma Negra, junto a profesionales de organizaciones y especialistas externos.



Esta mañana se realizó el lanzamiento oficial con la presencia del intendente Maximiliano Wesner; la decana de la Facultad de Ingeniería María Peralta; el líder de Capital Humano de Planta L´Amalí Rodrigo Lugo; y el responsable de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de Ferrosur Marcos Arce.

También estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Económico y Productivo del Municipio José Pablo Di Uono; el subsecretario de Empresas e Inversiones Bernardo Baldino, y referentes del Centro de Desarrollo Emprendedor e Innovación de la Facultad y de Rotary.



El intendente Maximiliano Wesner expresó que “pensar en el futuro también es pensar en el presente y por eso celebramos la articulación tan importante. Siempre queremos patear el tablero, siempre queremos ser disruptivos, sobre todo cuando somos jóvenes. Y ahí está el secreto. En esa energía potente que tienen ustedes, en ese conocimiento que cada vez corre y gira de manera más acelerada, nos empuja constantemente. Es una buena posibilidad por eso aprovéchenlo, compártanlo entre ustedes, pregunten y hagan mucho ruido, revolucionen este salón tan hermoso que tiene la Facultad que nos da la posibilidad la educación pública”.



Por su parte, la decana de la Facultad de Ingeniería, María Peralta, dio la bienvenida y destacó que “como formadores de recursos humanos entendemos que estos espacios hay que generarlos, hay que mantenerlos, porque se constituyen en un complemento importante para lo que hacemos en nuestras aulas. Sabemos que hoy la demanda laboral pide que los jóvenes que formamos tengan determinadas habilidades que exceden la formalidad de la currícula”.



A su turno, el líder de Capital Humano de Planta L´Amalí, Rodrigo Lugo, explicó la dinámica del desafío: “Este año hay 10 desafíos nuevos, que son desafíos reales planteados por Loma Negra y por Ferrosur. No queremos que encuentren una solución perfecta, lo que queremos es que tal vez a partir de algo sencillo puedan encontrar cómo hacer algo distinto, con un pequeño cambio, cómo innovar”.



Finalmente, el responsable de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de Ferrosur, Marcos Arce, valoró el trabajo conjunto: “Lomatón es un ejemplo concreto de innovación abierta. Es poner sobre la mesa problemas reales de la industria y confiar en que desde la universidad y con la mirada de los estudiantes, pueden surgir respuestas diferentes y superadoras. Para nosotros como empresa es muy valioso abrir nuestras problemáticas y dejarnos interpelar. Y para ustedes es una oportunidad única de conectar lo que aprenden con el mundo del trabajo, de experimentar el trabajo colaborativo y de entender que la mejora de los procesos también es sustentabilidad, seguridad y desarrollo para Olavarría”.

