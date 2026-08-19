Allanaron e imputaron a un joven de 23 años por intento de homicidio

Este miércoles por la mañana, en el marco de una causa por intento de homicidio, se llevaron a cabo dos allanamientos en distintos puntos de Olavarría.



El ataque ocurrió el martes en Montesano al 3100, cuando según fuentes policiales, un joven de 23 años agredió a un hombre de 33 con un arma blanca en el abdomen y se fugó del lugar.



Tras la investigación por parte de la Justicia, se realizaron dos procedimientos, autorizados por el Juzgado de Garantías 2 a cargo del Dr. Villamarín, en Sargento Cabral al 900 y Montesano al 3000.



En la primera ubicación se llevó adelante la detención del autor de la agresión y el secuestro de un teléfono celular, mientras que en el segundo domicilio el resultado fue negativo.



Fue imputado por Intento de Homicidio y alojado en la Comisaría Segunda, a la espera de un cupo para la Unidad del Servicio Penitenciario.



La víctima debió ser trasladada al Hospital Municipal con riesgo de vida, donde fue intervenida quirúrgicamente y evoluciona favorablemente.

