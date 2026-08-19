Policiales

Allanaron e imputaron a un joven de 23 años por intento de homicidio

El ataque ocurrió este martes en Montesano al 3100, barrio Coronel Dorrego. La víctima, un hombre de 33 años, ingresó al Hospital con una herida de arma blanca en el abdomen, en estado grave.

Miércoles, 19 de agosto de 2026 a las 15:58

Por Redacción

Este miércoles por la mañana, en el marco de una causa por intento de homicidio, se llevaron a cabo dos allanamientos en distintos puntos de Olavarría. 


El ataque ocurrió el martes en Montesano al 3100, cuando según fuentes policiales, un joven de 23 años agredió a un hombre de 33 con un arma blanca en el abdomen y se fugó del lugar.


Tras la investigación por parte de la Justicia, se realizaron dos procedimientos, autorizados por el Juzgado de Garantías 2 a cargo del Dr. Villamarín, en Sargento Cabral al 900 y Montesano al 3000.

 


En la primera ubicación se llevó adelante la detención del autor de la agresión y el secuestro de un teléfono celular, mientras que en el segundo domicilio el resultado fue negativo. 


Fue imputado por Intento de Homicidio y alojado en la Comisaría Segunda, a la espera de un cupo para la Unidad del Servicio Penitenciario. 


La víctima debió ser trasladada al Hospital Municipal con riesgo de vida, donde fue intervenida quirúrgicamente y evoluciona favorablemente.
 

Tags