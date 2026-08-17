Fútbol Menor: oficialmente en marcha el Torneo “Chino Benítez”

Oficialmente, la Liga de Fútbol de Olavarría puso en marcha el segundo torneo del año para las categorías formativas con un acto inaugural en el Tete Di Carlo.

El Torneo Clausura “Chino Benítez” representa un reconocimiento a Oscar “Chino” Benítez, quien falleció el pasado 30 de mayo, y que fue un apasionado por el fútbol y, especialmente, un incansable trabajador por las categorías formativas.

El acto inaugural contó con la presencia de familiares de Oscar Benítez y se llevó a cabo en el Tete Di Carlo donde se jugaron tres de los seis partidos de la tira entre el CEO y Loma Negra que terminó con todos festejos para Embajadores.

Además, la 1° fecha tuvo todos triunfos de San Martín ante Colonias y Cerros y caída del “León” ante El Fortín B y a Municipales sumando un poco más que Sierra Chica.

Los resultados:

En Décima:

San Martín 0 – 1 El Fortín B

Loma Negra 1 – 2 Embajadores

Municipales 4 – 1 Sierra Chica

En Novena:

Loma Negra 0 – 3 Embajadores

Municipales 0– 0 Sierra Chica

En Octava:

Loma Negra 1 – 7 Embajadores

En Séptima:

Embajadores 2 – 0 Loma Negra

San Martín 4 – 3 Colonias y Cerros

En Sexta:

Embajadores 2 – 1 Loma Negra

San Martín 3 – 2 Colonias y Cerros

En Quinta:

Embajadores 3 – 1 Loma Negra

San Martín 1 – 0 Colonias y Cerros