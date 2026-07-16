Tres allanamientos por robos y averiguación de ilícito: un menor imputado

Este miércoles se realizaron tres allanamientos por varios robos en locales y talleres durante los últimos días, que derivaron en los procedimientos policiales tras investigaciones del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Primera, que dieron con los autores de los hechos.

Participaron en conjunto personal de varias dependencias, como el Comando Patrulla de Olavarría, Comando de Patrulla Rural, Subcomisaria de Sierra Chica y la Subcomisaría de Hinojo.

Según informaron las fuentes policiales, los procedimientos arrojaron resultado positivo, secuestrando numerosas herramientas de mano, eléctricas y a batería, un arma de fuego calibre .22 y municiones de distintos calibres.

Quedaron imputados y a disposición de la justicia un hombre de 33 años y un menor de 12.

Intervienen la UFI N° 17 a cargo de la Dra. Mariela Viceconte; UFI N° 04 a cargo de la Dra. María Paula Serrano y la UFI N° 07 a cargo del Dr. Urlezaga Christian.