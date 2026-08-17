La segunda fecha del Torneo Oficial se cerró con triunfo “Chaira” en el clásico

En el Buglione Martinese se cerró la 2° fecha del certamen organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría y fue con victoria de Racing ante su clásico rival.

El “Chaira” derrotó 2 a 0 a Estudiantes en una nueva edición del “Clásico de la Ciudad” que significó el cierre de una nueva fecha. Facundo Tucker marcó los dos goles en el elenco ganador.

Las grandes apariciones en ofensiva de Facundo Tucker y sus dos goles idénticos en la primera parte, fueron determinantes para el resultado del clásico que tuvo a los locales intentando un poco más, pero que habían inquietado poco a Biscardi.

Por el lado “Bataraz”, recién en la segunda parte y con las variantes como protagonistas, logró ganar metros en el campo, pero hizo poco y nada para salir del 0.

Iban 26´ cuando Facundo Tucker se hizo de un rebote varios metros afuera del área y de primera, mandó su derechazo bien lejos de Biscardi para abrir el marcador y a los 45´, cuando la primera parte llegaba al final, volvió a hacerse de la pelota en idéntico lugar y con un idéntico remate, mandó la pelota al mismo lugar para ampliar la diferencia.

Fue lo único en ofensiva de cualquiera de los dos equipos, los dirigidos por Tavare habían intentado más y tuvieron el control con buenos pasajes de Hadad y Marín, pero no había logrado inquietar al arquero del “Bata”.

En el complemento, la visita salió con determinación a buscar el descuento, pero generó poco y recién a los 76´ tuvo su primera situación de gol que tuvo la buena intervención de Vivas.

No quedó tiempo para mucho más. Racing, a pesar de las ausencias, aprovechó las que tuvo en los pies de uno de los “pibes de la cantera” y se quedó con el triunfo en el clásico y el segundo de forma consecutiva en la competencia local.

Síntesis Racing – Estudiantes:

Estadio: Buglione Martinese

Árbitro: Julián Figueroa

Racing (2): Rodrigo Vivas; Facundo Tucker, Mateo Gómez Navarro, Gonzalo Izaguirre, Gian Cataldi; Jonathan Galmez (M. Scacheri), Braian Bortolotti, Nadir Hadad; Matías Ordozgoiti, Quimey Marín, Román Garabento (U. Mormando). DT- Carlos Tavare

Estudiantes (0): Ramiro Biscardi; Ramiro Alonso, Manuel Garrido, Leonardo Vitale, Enzo Leguizamón; Gerónimo Candia (B. Peralta), Juan Areco, Franco Vignale (R. Garro); Franco Peralta (J. Stular), Manuel Abentín; Gervasio Pelaytay (J. Masson). DT- Mauricio Peralta

Amonestados: Izaguirre, Bortolotti, Galmez, Hadad (RAC); Garrido, Vitale, Leguizamón, Candia, Areco, Abentin (CAE)

Expulsados: No hubo

Goles: 26´ PT Facundo Tucker (RAC); 45´ PT Facundo Tucker (RAC)