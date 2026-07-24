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 - 24 de Julio de 2026 | 18:25

Paciente quemado en el Hospital: las lesiones fueron graves

Por el hecho, ocurrido hace más de diez días, fue suspendido un empleado del centro de salud. En tanto la víctima debió ser intervenida quirúrgicamente en dos ocasiones. 

 

A casi dos semanas de haber sido atacado con agua caliente por un trabajador del Hospital Municipal, el paciente continúa su recuperación de las graves lesiones causadas. 

 

De acuerdo a la información brindada por allegados al hombre de 51 años, a causa de las quemaduras ocasionadas debió ser operado en dos oportunidades. 

 

Respecto a la situación del trabajador municipal que fue el autor del hecho, se informó de manera oficial que está suspendido en sus funciones mientras avanza la investigación de lo sucedido en la mañana del sábado 18 de julio. Toma intervención en el caso el fiscal Christian Urlézaga de la UFI 7.  

 

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