Cortada la relación con el Gobierno, la obra de Salud seguirá con fondos propios

Quizás en algún momento se sepa que los fondos de la Corporación Argentina de Fomento destinados a la obra de ampliación y remodelación del edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud de Olavarría corrieron la misma suerte que el Impuesto a los Combustibles Líquidos, cuyo destino original era para el mantenimiento de las rutas nacionales y terminaron en la especulación financiera.

Sin información del Gobierno, ni investigaciones de la Justicia en tal sentido, habrá que esperar una nueva investigación de trabajadores de la comunicación con acceso a información privilegiada para conocer qué se hizo con ese dinero que nunca fue derivado a Olavarría desde comienzos de 2024.

Como esa posibilidad está cerrada, las autoridades de la Facultad informaron que una mínima e indispensable parte del proyecto será continuado con fondos propios de la Universidad Nacional del Centro.

“En este momento lo que estamos haciendo es sacar una licitación para ver si podemos terminar el Módulo 1, que son esas dos aulas que quedaron inconclusas y terminar una parte de algo que tiene dimensiones muchísimo más grandes” informó el Dr. Gustavo Otegui, decano de la Faculta de Ciencias de la Salud.

Se trata del ángulo del complejo ubicado en la esquina de Merlo y 9 de Julio. “Necesitamos terminar esas dos aulas porque realmente estamos muy necesitados de espacio y lo vamos a hacer con fondos propios. Todo el dinero que debía enviar el Gobierno no está disponible, entonces en el Consejo Superior la Universidad decidió por unanimidad terminar con la relación, porque el Gobierno incumplió y la empresa obviamente también” informó el decano de Salud.

Transcurridos los tiempos legales, Unicen informó de esto al Gobierno nacional y afrontará los trabajos cuyo presupuesto estaría en torno de los 300 millones de pesos, de los 1500 millones que demandaría la finalización de la obra tal y como fue presentada en un render más de un lustro atrás, con 5 módulos.

Otegui habló también del vínculo con el Gobierno nacional: “No hay ninguna relación formal, porque en realidad fueron todas relaciones indirectas con personas de buena voluntad que respondían inquietudes. Nunca existió un nexo oficial donde autoridades del Gobierno se comunicaban formalmente con autoridades de la Universidad o de la Facultad”.

“Esa falta de información hace que no podamos decir cuál fue realmente el destino de los fondos que le correspondían a esta obra” indicó el Dr. Otegui.

La licitación está en curso, en función de la magnitud lo más probable es que se presenten sobres de empresas locales o regionales, especuló, y la expectativa es que los trabajos se terminen para finales de 2026.

Concretada esta parte, algo menor si se tienen en cuenta las necesidades de la prestigiosa Facultad de Salud de Olavarría, Otegui no pierde las esperanzas de la que educación vuelva a ser una prioridad en la Argentina y llegue el día que desde la avenida Pringles o desde las otras tres calles que rodean al predio del ex Hospital Ferroviario la obra se vea como fue soñada.

“Si bien mucho nos juega en contra somos optimistas por naturaleza, estamos dándolo todo para que la Facultad siga funcionando a pesar de toda la resistencia y de la falta de recursos. Nosotros apostamos a la educación, realmente es lo que nos moviliza y a pesar de toda la evidencia que nos viene pegando en la cara, de que los recursos se caen, las cosas no funcionan, seguimos apostando a esto. Y quedan finalmente dos caminos, o lo logramos o moriremos en el intento, pero por vencidos no nos vamos a dar nunca”.