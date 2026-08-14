“¡Santi volvió a casa!”, el posteo de la Casa Ronald McDonald



La Casa Ronald Mc Donald celebró en un posteo realizado este jueves en sus redes sociales el regreso de Santi Adala a Olavarría, luego 8 meses de tratamiento oncológico en el Hospital Italiano de Buenos Aires, y publicó fotografías de su estadía en el hogar que la multinacional de comidas rápidas tiene en CABA para niños del interior con problemas de salud.

“Durante ocho meses (Santi) atravesó un tratamiento oncológico y varias internaciones en el @hospitalitalianodebuenosaires de Buenos Aires. Junto a sus papás, Agustina y Gonzalo, estuvo en la Casa Ronald McDonald, donde también lo acompañaron su hermano Martín, sus abuelos y sus tíos” publicó.

“Entre tratamientos y controles, hubo lugar para celebrar sus 10 años, Navidad y Año Nuevo. A principios de este mes volvió a Olavarría y todo el pueblo lo esperaba con bocinazos, carteles y mucho amor” reprodujo de sobre aquel emocionante acontecimiento de un par de sábados atrás.

“Santi volvió a casa, pero esta historia sigue escribiéndose. Porque cada control, cada paso y cada desafío se transita mejor sabiendo que nunca hay que hacerlo solos” completó en el posteo.