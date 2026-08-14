Gladys Arenzo de Guidoni, pionera del básquetbol de Ferro

Fue una de las maestras más amadas de la vieja, inolvidable e inimitable Escuela Nº 24, que durante más de medio siglo funcionó en la esquina de Pringles y Del Valle. Quizás porque tenía a su cargo a los más pequeños, a los que por cuatro horas por primera vez salían del hogar y con su infinito amor ella los hacía sentir como en el regazo materno.

Irradiaba una figura tan alta como dulce. Sus alumnos sabían que vivía cruzando la avenida en dirección a la cancha de Ferro. De barrio carbonero, familia muy carbonera, pocos le conocían que fue una de las primeras deportistas de la institución que este viernes celebra sus 112 años de vida.

“La señorita de Guidoni” la llamaban sus nenes, cuando el sello en el cuaderno de asistencias de aquella bella jovencita que a los 17 años fue precursora del básquetbol femenino olavarriense decía Nidia Gladys Arenzo de Guidoni. Cuando el básquetbol de Ferro se jugaba en la cancha de polvo de ladrillo ubicada donde hoy se encuentra el natatorio cubierto, y contra la calle Buchardo tenía un palco donde actuaban las principales orquestas de tango de la primera mitad del siglo XX.

“Mamá fue una adelantada en la inclusión y la igualdad de género. Me contaba que se iban caminando en Colón y Aguilar, donde vivía cuando era soltera, con unos calores bárbaros y era tan pesada la pelota que los tiros al aro se hacían entre las piernas, no sobre la cabeza como ahora” contó su hijo Daniel, ex árbitro de la primera división del fútbol argentino.

El carbonerismo de la familia es indisimulable. Su padre Adalberto Guidoni en una oportunidad estaba dirigiendo un partido entre Ferro y La Flor del Barrio cuando le preguntaron “quién saca” y respondió: “Sacamos nosotros, saca Ferro”.

El apellido Guidoni está tan ligado a la historia de Ferro Carril Sud que el desaparecido odontólogo Carlos Guidoni, primo de Adalberto, fue uno de los presidentes en la centenaria y gloriosa historia del Foot Ball Club Ferro Carril Sud, como fue fundado aquel 14 de agosto de 1914 por empleados de los ferrocarriles ingleses en una casona de la calle Pringles.

Salud carboneros!!!!