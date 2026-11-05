Recuperaron una amoladora y un teléfono en dos allanamientos

Este jueves, personal policial participó de dos allanamientos en viviendas ubicadas en Vicente Bahía al 3100 y Necochea al 800, donde secuestraron una máquina amoladora y un teléfono celular Iphone respectivamente.

De acuerdo a lo informado, los hechos se caratularon como “Hurto Art. 162” y habían sido cometidos en Hipólito Yrigoyen al 1300 y Juan Montesano y Necochea. Por el primer hecho quedó imputado un hombre de 31 años y por el segundo, otro hombre de 32 años.

Interviene la Unidad Funcional de Investigaciones 10 a cargo de la fiscal Dra. Mariela Viceconte.