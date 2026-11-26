El miércoles se llevó adelante un allanamiento en un domicilio ubicado en Merlo al 4400 por una causa de Robo Agravado por uso de arma de fuego no apta para el disparo y Comisión en poblado y en banda.



Para esclarecer los hechos, personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Primera, en tareas conjuntas con personal Comando Patrulla Rural, ejecutó el procedimiento policial donde secuestró un revólver calibre 22, una escopeta recortada calibre 20, nueve cartuchos calibre 20 y un teléfono celular, todos elementos de interés para la causa.



Además, hallaron nueve gramos de clorhidrato de cocaína y secuestraron un motor de una moto con pedido de secuestro activo desde 2022. Fueron imputados dos jóvenes de 18 años.



Intervienen en las causas la UFI Nº 4 a cargo de la Dra. Maria Paula Serrano y la UFI Nº 19, a cargo del fiscal Dr. Urlezaga Christian.

