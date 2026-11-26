La muerte este jueves de Fabián Poblete en un accidente automovilístico producido a la altura del kilómetro 287 de la trágica Ruta 3, entre Shaw y Pereda, causó una enorme conmoción en la Ciudad, donde el infortunado era una persona muy apreciada tanto por sus labores profesionales como por sus aportes a la cultura popular.

Fabián fue un reconocido estilista de Olavarría, que además se convirtió en un talentoso orfebre, con una imprescindible vinculación con el tradicional Festival de Doma y Folclore.

Fabián en la premiación de las embajadoras del último Festival Nacional de Doma y Folclore

Participó desde un principio en la fiesta popular más convocante del centro de la provincia de Buenos Aires y su voz tenía en la familia Sosa la resonancia de muy pocas.

Serán muy difícil reemplazar sus aportes siempre cercanos a las embajadoras, el asesoramiento en el vestuario y la estética del Festival, como sus trabajos en el diseño y armado de las coronas, pero por encima de todo eso por la partida de una exquisita persona que se supo ganar el cariño y el reconocimiento de todos.

Tanto Ricardo Sosa como su hija Nani se mostraron muy conmovidos con la noticia de quien consideraban familia más que una figura clave dentro de la organización. “No puedo hablar, estoy muy conmovida, no lo puedo creer. Además de amiga, soy la madrina de su hija” sólo pudo decir Nani Sosa.