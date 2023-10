Detienen a un delivery de droga que captó por WhatsApp a una menor con fines sexuales y trató de darle estupefacientes

En las últimas horas la Justicia confirmó la detención de un ciudadano que fue aprehendido el pasado viernes en el marco de una causa de Grooming y de comercialización y tenencia de estupefacientes agravada: captó a una menor por internet con fines sexuales e intentó darle droga.

La Justicia de Garantías convirtió la aprehensión del hombre de 33 años en detención por pedido del fiscal Lucas Moyano de la UFI Nº19 quien se encuentra a cargo de la causa que fue caratulada de la siguiente forma:

Captación por medios tecnológicos de menor de edad con fines sexuales (Grooming), y Comercialización y Tenencia de Estupefacientes con fines de comercialización Agravada (art. 5 inc. c y 11 inc. a de la Ley 23.737).

Según Grooming Argentina, el grooming es el acoso sexual a niños, niñas y adolescentes a través de medios digitales, consistente en acciones desplegadas generalmente por personas adultas, de cara a establecer contacto con fines sexuales.

Según el informe oficial al que accedió Infoeme, fue el pasado miércoles 27 de septiembre que un olavarriense se acercó a la Comisaría Segunda para radicar una grave denuncia: contó que su hija menor de edad había sido víctima de grooming.

En su relato describió cómo un hombre se había contactado con la joven por WhatsApp y había logrado que ella le envíe fotos de contenido sexual. Asimismo, el sujeto se acercó a la vivienda de la menor lugar en donde “le habría suministrado estupefacientes” y también le pidió que se quite la ropa sin que ella accediera.

A raíz de la característica y la gravedad de los hechos descritos, se le dio intervención a la UFI Nº19 liderada por el fiscal Moyano que organizó un rápido operativo del que participaron diferentes fuerzas policiales para atrapar al malviviente:

Simularon, bajo la supervisión del fiscal, una compra de estupefacientes al denunciado, que vendía cocaína bajo la modalidad de delivery, y lograron aprehenderlo para luego trasladarlo a una dependencia policial en donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Después de eso, se realizaron dos allanamientos simultáneos en diferentes domicilios en los que secuestraron cocaína y marihuana, elementos de fraccionamiento, dinero en efectivo y un celular que fue utilizado para cometer los delitos investigados.

Los diferentes elementos de prueba obtenidos en dichos procedimientos fueron un insumo clave para la investigación y al cabo de tres días, este martes, la Justicia confirmó la detención del sujeto de 33 años que ahora espera cupo para ser trasladado a una unidad del servicio penitenciario.