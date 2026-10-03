Accidente entre moto y auto en Sarmiento y Berutti

Se registró este sábado por la tarde un accidente de tránsito entre una moto y un automóvil en el cruce de la avenida Sarmiento y la calle Berutti.

Un Fiat Palio colisionó contra el rodado conducido por Vivian Schnaider, futbolista y capitana de la primera división de Ferro Carril Sud, quien fue trasladada al Hospital Municipal “Dr. Héctor” con traumatismo de cráneo. Se informó que la joven de 20 años debió ser operada y aguardan su evolución para las próximas horas.

Por este siniestro vial fue suspendido el partido que iban a disputar este domingo Ferro y Municipales por el certamen que organiza la Liga de Fútbol Olavarría.