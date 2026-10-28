En noviembre habrá al menos cinco días sin bancos



El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó que los bancos permanecerán cinco días consecutivos sin atención presencial, del viernes 6 al martes 10 de noviembre inclusive. La medida combina el Día del Trabajador Bancario, el fin de semana y el feriado nacional establecido por la visita del papa León XIV.



El pontífice llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11. En ese marco, el presidente Javier Milei estableció feriados especiales mediante el Decreto 1103/2026, mientras que el Banco Central dispuso una jornada adicional sin actividad bancaria a través de la Comunicación A 8487/2026.



La decisión afectará a quienes necesiten realizar trámites presenciales, operaciones por ventanilla o gestiones comerciales en las sucursales. Sin embargo, los cajeros automáticos, las tarjetas y los canales digitales continuarán disponibles.



Qué días estarán cerrados los bancos en noviembre de 2026



El calendario de noviembre contempla cinco jornadas consecutivas sin atención bancaria habitual:



Viernes 6 de noviembre: Día del Trabajador Bancario.

Sábado 7 de noviembre: cierre habitual de fin de semana.

Domingo 8 de noviembre: cierre habitual de fin de semana.

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional por la visita del papa León XIV.

Martes 10 de noviembre: feriado bancario nacional dispuesto por el BCRA.



De esta manera, las entidades financieras no brindarán atención presencial durante cinco días consecutivos en todo el país.



Qué pasa con los bancos el miércoles 11 de noviembre



El Decreto 1103/2026 también establece un feriado para el miércoles 11 de noviembre, pero exclusivamente en la provincia de Buenos Aires.



Sin embargo, el calendario oficial del Banco Central no incluye esa fecha como feriado bancario general.



Desde la Asociación Bancaria manifestaron a Verte que aguardan definiciones con respecto a esta fecha. En caso de confirmarse que las sucursales permanecerán cerradas, serán en total seis días sin bancos en Buenos Aires



Qué operaciones bancarias se podrán hacer durante los feriados



-Extraer efectivo en cajeros automáticos

-Consultar saldos y movimientos mediante home banking

-Realizar transferencias bancarias

-Pagar compras con tarjetas de débito y crédito

-Utilizar billeteras virtuales

-Abonar servicios mediante canales digitales.



Algunas operaciones que requieren procesamiento bancario podrán acreditarse el siguiente día hábil.



Qué otro día de noviembre estarán cerrados los bancos



El calendario oficial del BCRA también contempla el lunes 23 de noviembre, feriado por el Día de la Soberanía Nacional.



En consecuencia, durante esa jornada tampoco habrá atención presencial habitual en las sucursales bancarias del país.

