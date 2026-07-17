Carmen de Areco: un micro cayó de un puente en la ruta 7 y hay varios heridos

La Ruta Nacional Nº7, en el kilómetro 135, a la altura de la localidad de Carmen de Areco, fue escenario esta madrugada de un violento accidente en el que un micro con al menos 20 pasajeros cayó de un puente que atraviesa el Arroyo La Guardia.

De acuerdo con el testimonio de un pasajero, en diálogo con el canal TN, las fuertes ráfagas de viento que golpean la zona, en medio de la tormenta que azota a gran parte de la provincia de Buenos Aires, hicieron que el vehículo perdiera el control y cayera unos 6 metros por un barranco.

Además, reveló que uno de los choferes saltó del ómnibus mientras estaba en movimiento y que aparentemente está desaparecido.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que los pasajeros fueron retirados del micro sin que se reportaran muertos. Los heridos fueron llevados al hospital local de Areco. Los pasajeros fueron retirados del vehículo y recibieron asistencia inmediata por parte de los bomberos voluntarios y personal policial. Las tareas de rescate y evacuación se desarrollaron en coordinación con la Policía Vial de San Andrés de Giles y el equipo de Corredores Viales.

El micro, perteneciente a la empresa TAC, viajaba desde la ciudad cordobesa de Laboulaye y la provincia de San Luis, hacia Buenos Aires. El destino final del transporte era la localidad bonaerense de Moreno.