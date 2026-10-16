Un auto terminó debajo de un camión estacionado

En la mañana de este viernes, un auto protagonizó un violento siniestro vial sobre la Ruta Nacional 226, a metros del cruce con la rotonda que une esa ruta con la 51 y en cercanías de la estación de servicio Puma.

Por causas que se intentan establecer, un VW Gol terminó incrustado debajo de un camión que se encontraba estacionado a un lado de la Ruta.

El rodado era conducido por un vecino de Sierras Bayas, de 49 años, quien fue extraído por bomberos del interior del habitáculo y trasladado al Hospital Municipal con politraumatismos.

De acuerdo al último parte médico, presenta al menos una fractura y se le realizan distintos estudios en la guardia de adultos.

Por su parte, el otro vehículo involucrado es un camión con semirremolque, cuyo chofer tiene domicilio en Reconquista.

Acudió una ambulancia del Hospital de Sierras Bayas y Bomberos de la misma localidad.

La ruta no está cortada y permanece liberada al tránsito.

