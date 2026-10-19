Todos los clasificados y las especulaciones para los cuartos de final

Fotos: La Nueva, La Arena y La Capital MdP

A Racing de Olavarría se sumaron el domingo para los cuartos de final del TRFA Quilmes de Mar del Plata y Huracán de Ingeniero White y el sábado lo había consumado Ferro de Pico.

Quilmes volvió a imponerse categóricamente a Ministerio de Quequén, esta vez por 4-1 y en condición de visitante, y avanzó a los cuartos de final de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional Amateur con un global de 8-1.

Los goles fueron anotados, en el primer tiempo a los 24′ por intermedio de Collazo y a los 47′ Restovich; en el segundo amplió a los 5′ Restovich, a los 6′ descontó Juan Ignacio Hernández en contra y a los 43′ puso cifras definitivas Mariano Lezcano.

En las afueras de Bahía Blanca, Huracán de Ingeniero White derrotó 1-0 a Independiente de San Cayetano y con un global de 3-1 también se metió en la siguiente ronda. Juan Agudiak a los 19 segundos de la parte final anotó el único tanto.

A Racing, Quilmes y Huracán se había adelantado el sábado Ferro de Pico, con su victoria 1-0 como visitante (2-1 en el global) sobre Atlético Villegas, con gol de Mariano Meynier a los 5 minutos del segundo tiempo.

En terreno de especulaciones, con los cuatro clasificados de la segunda fase se especula que en cuartos de final podrían arrancar el fin de semana que viene Racing - Estudiantes en Olavarría, Quilmes - Deportivo Norte en Mar del Plata, Ferrocarril Oeste - All Boys de Trenel en Pico y Huracán - Santa Rita en Ingeniero White.