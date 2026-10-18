Fútbol Local: Estudiantes se hizo fuerte de local

La Liga de Fútbol de Olavarría continúa con la disputa de la 10° fecha y en el Parque Guerrero, ganó Estudiantes.

El “Bataraz” venció 3 a 1 a Embajadores en el anteúltimo duelo de la anteúltima fecha de la Fase Regular de la competencia doméstica.

Joaquín Stular, Franco Peralta y Juan Masson marcaron los goles en el elenco dirigido por Mauricio Peralta que llegó a los 11 puntos y se ubica 7°, mientras que Federico Sacher marcó para el CEO que no pudo sumar y mantuvo las 11 unidades.

La 10° fecha se completará el venidero martes cuando, en el Domingo Colasurdo, Ferro reciba a Racing. Será desde las 19:30 -sufrió modificación de horario- sin la presencia de público visitante.