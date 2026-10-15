Violento asalto con entradera en Deán Funes al 3500, persecución y tiroteo

Un violento asalto se produjo este jueves alrededor de las 4 de la mañana en la calle Deán Funes al 3500, entre Hipólito Yrigoyen y Roque Sáenz Peña.

Según fuentes a la que pudo acceder este medio, al menos dos delincuentes ingresaron alrededor de las 4 de la mañana a la casa en busca de dinero en efectivo, donde los moradores -una pareja de más de 60 años- se encontraban durmiendo.

Un vecino se percató del ilícito y dio aviso a VER (ex Ojos en Alerta). Al llegar al lugar los delincuentes abordaron el auto de la pareja (un Nissan Kicks) y escaparon desde el garaje luego de derribar el portón.

Ello derivó en una espectacular persecución y tiroteo hasta Pellegrini al 4100, entre Estrada y Rufino Fal, donde el automóvil Nissan sufrió un desperfecto en sus neumáticos y los individuos que perpetraron el ilícito intentaron darse a la fuga.

Los efectivos de la UTOI que intervinieron en la persecución lograron detener a uno de ellos a la altura de la calle Leal y el otro era intensamente buscado en la mañana de este jueves.

Intervinieron efectivos de la Comisaría Segunda, de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) y se encuentra trabajando en el lugar Policía Científica.

Con el correr de la mañana se conocieron más detalles del operativo. Se dirigió al lugar el móvil control que se encontraba realizando un test de alcoholemia en Colón y Laprida (con resultado negativo).

Al llegar al domicilio certificaron la presencia de personas dentro de la vivienda y solicitaron apoyo de móviles del Comando. Tal como se conoció en primera instancia, los ladrones salieron de la cochera del domicilio embistiendo el portón y se dieron a la fuga.

El vehículo fue abandonado en Pellegrini, entre Estrada y Fal, donde se encontró un revólver calibre 32 perteneciente al damnificado y se halló una campera con manchas de sangre y dinero que le sustrajeron a las víctimas.

La pareja fue trasladada en una ambulancia de EMO al Hospital “Dr. Héctor Cura”, el hombre presentaba golpes en la cabeza y dio cuenta de que le sustrajeron dos celulares.