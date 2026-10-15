Detuvieron en Azul al dirigente político acusado de ocho hechos de estafa



Un dirigente político de Azul fue detenido este jueves 15 de octubre, en el marco de una investigación judicial por ocho hechos de estafa que se tramitan en el Departamento Judicial Azul.



Se trata de Rodrigo David Santamarina Martini, de 38 años, quien se desempeñaba como presidente del partido GEN en Azul y prosecretario legislativo del Concejo Deliberante local.



Según se informó oficialmente, el procedimiento se llevó a cabo durante las primeras horas de la mañana, a partir de una investigación encabezada por la Unidad Funcional de Instrucción N.º 2, a cargo del fiscal David Carballo.



Con las órdenes judiciales correspondientes, personal de la Comisaría Primera de Azul realizó allanamientos, registros y secuestros en tres domicilios de la ciudad, con el objetivo de concretar la detención del imputado y reunir elementos de interés para la causa.



La investigación está caratulada como “Estafas reiteradas —ocho hechos— en concurso real”, en los términos de los artículos 45, 55 y 172 del Código Penal.



Tras el operativo, Santamarina Martini quedó alojado en la Comisaría Primera de Azul, mientras se aguarda que se fijen la fecha y el horario para su declaración indagatoria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 308 del Código Procesal Penal.



La causa continúa bajo la intervención de la UFI N.º 2 del Departamento Judicial Azul.



La investigación



Según la presentación judicial, serían al menos cuatro las personas afectadas y el monto involucrado superaría los 85.000 dólares. La causa penal tramita en una fiscalía de Azul. De acuerdo con la denuncia, Santamaría Martini habría recibido dinero en dólares de distintas personas para una actividad financiera privada, con el compromiso de devolver mensualmente intereses sobre las sumas entregadas.



Según lo expuesto por uno de los denunciantes, esta modalidad se habría extendido durante aproximadamente diez meses y se habría difundido a través del boca a boca entre quienes entregaban dinero.



Uno de los presuntos damnificados declaró que comenzó entregando 5.000 dólares en enero, luego aportó otros 10.000 y, con el correr de los meses, llegó a entregar un total de 31.000 dólares.



Los inconvenientes, siempre según su testimonio, comenzaron cuando intentó cobrar los intereses correspondientes y no obtuvo respuesta. Ante esa situación, decidió acercarse al domicilio del dirigente político, pero no logró encontrarlo.