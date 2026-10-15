Búsqueda y rescate de turistas perdidos en las sierras de Tandil

Fuente: La Voz de Tandil

Durante la noche del miércoles se desarrolló un operativo de búsqueda y rescate de dos personas en el sector serrano comprendido entre La Cascada y Las Ánimas. El procedimiento, que se inició alrededor de las 20:10, contó con la intervención coordinada de distintas fuerzas de seguridad, organismos de emergencia e instituciones de la ciudad.

A las 20:50, apenas 40 minutos después de la activación del protocolo, ambas personas fueron localizadas gracias a la utilización de un dron de Protección Ciudadana.

En el lugar trabajó personal de la Jefatura Departamental de Policía, de la Dirección de Defensa Civil del Municipio, de Centinela en Territorio, Cruz Roja, Policía Ecológica, Bomberos y miembros de la Comisión de Auxilio del Centro de Montaña Tandil. También se dispuso la presencia preventiva de una ambulancia del SAME.

El operativo tuvo resultado positivo, logrando concretar el rescate de ambas personas. Para el desarrollo de las tareas se estableció como punto de referencia y base operativa el sector de la ex Cantera Carva.

Una vez finalizado el rescate, las dos personas fueron trasladadas en ambulancia al Hospital Municipal Ramón Santamarina para la realización de controles médicos preventivos. Según se informó, ambas son oriundas de Buenos Aires y se encontraban de visita en Tandil.