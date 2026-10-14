Con aroma a torta frita y música en vivo se encienden los 112 años de Crotto



Hay lugares donde el tiempo parece haber detenido su marcha habitual para andar a otro ritmo. A pocos kilómetros de la ciudad de Tapalqué, entre calles de tierra, casas de adobe y ladrillo y cielos infinitos, donde las estrellas brillan con intensidad, se encuentra Crotto, un pintoresco rincón que, lejos de ser solo un punto en el mapa, invita a sumergirse en una experiencia de calma, memoria y naturaleza viva.



Nacido a la vera del ferrocarril a principios del siglo XX, Crotto creció al compás de las locomotoras que traían el progreso y conectaban a los vecinos con el resto del país. Con el correr de las décadas y el cese de los trenes, el lugar conservó intacto su espíritu identitario y la calidez de su gente. De hecho, los lugareños suelen sonreír al aclarar un curioso detalle de su identidad: ellos son de con dos "t" (apellido de la antigua familia propietaria de esas tierras), para diferenciarse de los antiguos viajeros o "crotos"; vinculados a las normativas ferroviarias de la época.

Hoy, la tranquilidad de este poblado cobra un nuevo impulso. Considerado dentro de la red oficial de Pueblos Turísticos, Crotto suma su valioso patrimonio cultural e histórico a la agenda turística provincial. En esta oportunidad se trata del festejo de sus 112 años de vida, que se celebrará el próximo domingo 25 de octubre de la mano de la Subsecretaría de Turismo de Tapalqué y las instituciones locales.

Una jornada para vivir el campo y la tradición



A partir de las 12:00, Crotto abrirá sus puertas para que viajeros y familias disfruten de una jornada festiva y llena de color:



-Acto protocolar e institucional: Homenaje al espíritu comunitario y a la historia del pueblo junto a las instituciones locales.

-Gastronomía tradicional: Venta de carne asada y un completo paseo gastronómico con sabores autóctonos de la pampa bonaerense.

-Emprendedores y artesanías: Feria de artesanos locales y regionales.

-Espectáculos artísticos: Músicos y bailarines darán marco a una verdadera celebración popular. Taller Municipal de Folklore Crotto, Danzas

-Nativas Argentinas, Herederos folklore, Cristian Braun

-Encuentro de Cicloturismo

-Campeonato de Newcom

-Concurso de Tortas Fritas el cual se ideó en el marco del y que en esta oportunidad se organiza en homenaje a Doña Arnolda, una señora que cada domingo deleitaba a todos con sus tortas fritas.



Visitar Crotto es responder a la invitación de respirar aire puro, descubrir historias entrañables a la sombra de sus arboladas y festejar la vigencia de la identidad rural bonaerense.



Ingresar a la antigua estación de trenes, hoy convertida en museo, es cruzar un umbral hacia el pasado. En sus salas se custodian aquellos recuerdos que el pueblo se niega a dejar ir: entre fotografías en sepia y objetos cotidianos, se revive la memoria de una comunidad de apenas 300 habitantes que supo conservar su esencia frente al paso de las décadas.



Recorrer sus rincones es, literalmente, como viajar en el tiempo. Muy cerca, en la célebre esquina de los almacenes; la historia se palpita en la Vieja Fonda y en el entrañable Almacén de Ramos Generales, mientras que en la Plaza Central se erige la estatua a La Mujer Campesina, un símbolo que cada año convoca a la gran fiesta en su honor.



Pasear por el lugar es mucho más que caminar por calles de tierra que han visto pasar generaciones, adivinar en la quietud de las plazas el eco de viejas charlas vespertinas y dejarse envolver por la nostalgia de un mundo más pausado y humano. Sin embargo, lejos de quedarse detenido, hoy Crotto late con un enorme potencial comunitario. Entre el trabajo diario de sus instituciones, la escuela local y la labor ininterrumpida en los campos, el turismo rural es su fuerza regeneradora: una oportunidad para reescribir su futuro manteniendo intacto su encanto original.



