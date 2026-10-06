Falleció la joven de 20 años accidentada en Sarmiento y Berutti



En la mañana de este martes falleció Viviana Soledad Schneider, la joven futbolista de 20 años que había sufrido graves lesiones tras un siniestro vial ocurrido el pasado sábado por la tarde.



El deceso fue confirmado desde el Hospital Municipal, donde Viviana permanecía internada en el área de terapia intensiva luego de sufrir un traumatismo de cráneo por el que debió ser operada de urgencia.



Tras conocerse esta triste noticia, el club Ferro dispuso la suspensión de todas sus actividades durante este martes.

El hecho de tránsito en el que estuvo involucrada se produjo en el cruce de avenida Sarmiento y calle Berutti. Allí, la joven, que se movilizaba en una motocicleta 110 cc., colisionó con un auto Fiat Palio conducido por una mujer de 48 años. Fue asistida por personal de salud y trasladada al Hospital Municipal por una ambulancia de TSA.



El accidente generó una fuerte conmoción en el ambiente deportivo local, ya que Vivienda jugaba y era la capitana del equipo de fútbol femenino del club Ferro. En señal de acompañamiento, el domingo fue suspendido el partido que debían disputar Ferro Carril Sud y Municipales por el certamen organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría.



A través de las redes sociales, familiares y amigos de Viviana solicitaron una cadena de oración y multiplicaron los mensajes de apoyo para la joven, conocida afectuosamente como “Capi”. “Vamos, Capi. Te mandamos todas las fuerzas para que salgas de esta” señalaron en las redes sociales.