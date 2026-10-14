Racing tiene la pócima para vencer a Argentinos en 25 de Mayo

Foto: Analía Páez

En el caso de Argentinos, cuando juega de local las apariencias engañan. El equipo que con la misma base se ha ido derrotado por goleada de sus últimas visitas a Olavarría ha transformado su estadio en 25 de Mayo en un fortín casi inexpugnable.

El piso del campo, un estilo de juego que es complejo de neutralizar, amén de una dosis de “intensidad” que por lo general los árbitros demasiados localistas permiten más allá de los límites son circunstancias que los equipos de la LFO no han podido neutralizar.

Tal es así que en el último lustro jugaron en ese estadio Embajadores, Ferro, El Fortín, Loma Negra, Estudiantes y Racing.

Sólo regresó con una victoria Racing. En la edición pasada del Torneo Federal por 1-0 gracias a un golazo agónico de Pablo Mujica y con Rodrigo Vivas en una de las mejores actuaciones de su trayectoria.

Repitió el pasado domingo, con más claridad y justicia en el marcador por 2 a 1. Otra vez apareció Pablo Mujica y un tacazo genial dentro del área chica de Gonzalo Izaguirre estableció el desnivel definitivo un par de minutos después del transitorio empate de Nicodemo Paladino.

Ningún otro equipo olavarriense logró celebrar en todo este tiempo. En la fase de grupos de la presente edición del TRFA El Fortín perdió 1-0 en la fecha inaugural (después goleó 3-0 en el “Ricardo Sánchez”), Loma Negra cayó por 3-1 y Estudiantes empató (1-1) en la agonía del partido, una rueda después de golearlo en el Parque Carlos Guerrero.

En la edición 25/26 del certamen organizado por el Consejo Federal el equipo albinegro también se impuso con suma facilidad en su casa y como visitante perdió 1-0 con gol del corpulento Jorge Liendo, lo cual demoró una semana más su clasificación.

A ese muy buen equipo de Ferro que jugó la final de la Región ante Costa Brava tampoco le resultó sencillo. Igualó 0-0 en condición de visitante, tras haber ganado 1-0 como local con un gol en tiempo de descuento de Abentín.

Más atrás, por el torneo de la Federación Pampeana Sur, Embajadores igualó en condición de visitante y como en el “Tete Di Carlo” tampoco se habían sacado ventajas definieron por penales y allí prevalecieron los de la avenida Avellaneda.

Es así nomás. Argentinos de 25 de Mayo parece una cosa cuando juega de visitante y de local se transforma.