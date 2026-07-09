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 - 9 de Julio de 2026 | 16:28

La Fase Regional del Federal 3x3 se jugó en Estudiantes

En la jornada de este jueves feriado nacional, el Maxigimnasio del Parque Guerrero recibió una nueva instancia de la Liga Federal 3x3. Ganó Somisa.

Fotos: Prensa CAE

Los ocho mejores equipos de la Conferencia Sudeste de la Liga Federal vieron acción en las instalaciones del Club Estudiantes y se definieron los dos clasificados a la Fase Nacional.

 

En el Maxigimnasio del Parque Guerrero se disputaron una docena de partidos para conocer a los dos clasificados de la Conferencia Sudeste a la Fase Nacional.

 

Luego de ser el mejor equipo dentro de las dos Zonas, el elenco “Bataraz” recibió la definición donde se consagró Somisa al vencer en la Final a Atlético Pilar.

 

 

Estudiantes, quedó posicionado como uno de los mejores cuatro equipos de la Provincia al sumar dos triunfos en el primer turno de la jornada y al caer en Semifinales.

 

Los resultados:

Fase de Grupos:

CAE 20 – 13 All Boys

Atlético Pilar 21 – 12 Independiente (T)

Estudiantes (LP) 17 – 15 RAC

Somisa 17 – 11 All Boys

RAC 11 – 21 Atlético Pilar

Estudiantes (LP) 16 – 21 Independiente (T)

CAE 14 – 15 Somisa

Estudiantes (LP) 13 – 21 Atlético Pilar

RAC 11 – 13 Independiente (T)

Semifinales:

CAE 17 – 21 Atlético Pilar

Somisa 17 – 15 Independiente (T)

Final:

Somisa 18 – 12 Atlético Pilar

 

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