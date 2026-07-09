La Fase Regional del Federal 3x3 se jugó en Estudiantes

Los ocho mejores equipos de la Conferencia Sudeste de la Liga Federal vieron acción en las instalaciones del Club Estudiantes y se definieron los dos clasificados a la Fase Nacional.
En el Maxigimnasio del Parque Guerrero se disputaron una docena de partidos para conocer a los dos clasificados de la Conferencia Sudeste a la Fase Nacional.
Luego de ser el mejor equipo dentro de las dos Zonas, el elenco “Bataraz” recibió la definición donde se consagró Somisa al vencer en la Final a Atlético Pilar.
Estudiantes, quedó posicionado como uno de los mejores cuatro equipos de la Provincia al sumar dos triunfos en el primer turno de la jornada y al caer en Semifinales.
Los resultados:
Fase de Grupos:
CAE 20 – 13 All Boys
Atlético Pilar 21 – 12 Independiente (T)
Estudiantes (LP) 17 – 15 RAC
Somisa 17 – 11 All Boys
RAC 11 – 21 Atlético Pilar
Estudiantes (LP) 16 – 21 Independiente (T)
CAE 14 – 15 Somisa
Estudiantes (LP) 13 – 21 Atlético Pilar
RAC 11 – 13 Independiente (T)
Semifinales:
CAE 17 – 21 Atlético Pilar
Somisa 17 – 15 Independiente (T)
Final:
Somisa 18 – 12 Atlético Pilar