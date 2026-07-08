Básquet Local: ganó el "Chaira" en el Parque Olavarría

El certamen organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División inició con la 11° fecha en el Parque Olavarría donde fue trabajoso triunfo para Racing.

El “Chaira” se impuso 76 a 59 a Ferro en condición de local y sumó su octava victoria en la competencia. Tomás Pietrafesa fue el máximo anotador del partido con 19 puntos.

Trabajosa victoria logró el elenco racinguista en su reducto, recién en el último cuarto aseguró su victoria tras iniciar en desventaja.

Había iniciado bien el “Carbonero” que cada vez juega mejor, tomó la delantera de las acciones y a pesar de que la cedió en el segundo cuarto, complicó al puntero del campeonato con una intensa defensa y muchas conversiones ante un rival que se mostró errático y que se dominó por sus individualidades.

Tras el descanso, mejoró Racing y Ferro sintió el desgaste, para que, con el correr de los minutos se fuera ampliando la diferencia.

La fecha tendrá continuidad en la noche del jueves cuando El Fortín reciba, en el Amadeo Bellingeri, a Deportivo Argentino en un duelo de equipos que buscan pelear arriba.

Síntesis Racing – Ferro:

Estadio: Parque Olavarría

Árbitros: Reyes, A. y Zárate, N.

Racing (76): Ciuffetelli (16), Larregina (1), Pietrafesa (19), D´Alessio, S. (16), Alonso (2) -FI- Cuadrillero (6), Venzi (2), D´Alessio, F. (4), Dieser Cataldi (4), Delgado (7), Hoffmann Vicente (0), Díaz Herrera (0). DT- Matías Orlando

Ferro (59): Gómez González, B. (13), Armanazqui (0), Iturralde (9), Schvemer (15), Alveza (11) -FI- Cornejo (0), Langowski (8), Gómez González, R. (0), Donatelli (0), Quinteros (2), Alonso (1), Pinini (0). DT- Lucas Laborde

Parciales: 14 – 15; 34 – 29; 46 – 44 y 76 – 59