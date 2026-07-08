Liga Provincial de Clubes: Pueblo Nuevo cerró al Fase Regular con derrota

En el duelo adelantado de la Región Sur de la competencia organizada por la Federación Bonaerense de Básquet, Pueblo Nuevo cayó ante Blanco y Negro.

El “Lobo” perdió 106 a 101 ante Blanco y Negro en condición de visitante y en tiempo suplementario. Había sido empate en 89.

Los dirigidos por Cristian Sánchez no pudieron cerrar la primera instancia de la competencia provincial de la mejor manera y en un duelo que iniciaron en ventaja no lo lograron sostener.

El elenco olavarriense dominó durante tres cuartos, pero en el último cuarto los locales emparejaron las acciones y con sus cinco jugadores titulares en doble dígito, lograron quedarse con la victoria.

El goleador de la noche fue Juan Segundo Bello 33 en el elenco suarense en lo que fue la previa del enfrentamiento de Play-Off de la Liga Provincial ya que volverán a verse las caras con ventaja de localía para el representante de Olavarría.

Síntesis Blanco y Negro – Pueblo Nuevo:

Estadio: Blanco y Negro

Árbitros:

Blanco y Negro (106): Bello (33), Orueta Garmendia (17), Ferreyra (13), Maier (21), Rodríguez (15) -FI- Aramberri (7). DT- Fabián Gondean

Pueblo Nuevo (101): Barsi (13), Menon (16), Dupin (21), Alberca (10), Vázquez (23) -FI- Alonso (4), Torres Gisler (5), Conte Velasco (3), Carballo (6), Sánchez (0). DT- Cristian Sánchez

Parciales: 18 – 25; 42 – 50; 68 – 76; 89 – 89 y 106 – 101