La abogada Valeria Carreras calificó de “histórico” el fallo pronunciado este miércoles a la mañana por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz, que condenó a tres años de prisión con ejecución condicional, además de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la condena al ex comandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Javier Villamide, por el hundimiento del ARA San Juan, que entre sus 44 víctimas tuvo al olavarriense Diego Wagner Clar.

En una audiencia cargada de tensión y expectativa, que fue transmitida por el Poder Judicial de la Nación a través de Youtube, los jueces resolvieron condenar por mayoría al ex comandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Javier Villamide, mientras que los otros tres imputados (Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa) fueron absueltos por unanimidad.

“Es la primera vez en la historia argentina que un jefe naval es condenado penalmente por la muerte de su propia tripulación en tiempos de paz. Durante casi nueve años, la explicación oficial fue que el mar es riesgoso y los accidentes ocurren. Hoy la Justicia dijo lo contrario: no fue el mar el que hundió el submarino, fueron decisiones y omisiones humanas” sostuvo la abogada que representa a la querella mayoritaria de los familiares de las víctimas.

Carreras reconoció que “se mezclan dos sentimientos: la impotencia ante las absoluciones y la certeza de haber logrado algo que hace ocho años y ocho meses parecía imposible. Haber llegado hasta acá -contra una fuerza armada poderosa, siendo un puñado de familiares sin padrinos políticos, ni recursos- ya es, en sí mismo, una victoria. Se ganó una batalla contra la impunidad. Quedan otras por dar”.

“Estamos sentando un precedente y el precedente es que no fue un accidente, sino que esto fue estrago agravado; esto podía haberse evitado. Esto no fue la tormenta perfecta, como nos decían, ni fue un error de los tripulantes, como dijo (el ex ministro de Defensa durante el gobierno de Mauricio Macri) Aguad el 17 de mayo del 2019” planteó.

En el mismo tono, la abogada Carreras reafirmó que el fallo dejó en claro que “esto no fue culpa del comandante como nos instalaron a lo largo de todo este juicio oral. Esta sentencia deja blanco sobre negro, como decían los familiares, que el submarino no estaba en condiciones. Quedó probado y es importantísimo”.

Para la defensora de los familiares de las víctimas, la disputa debió darse además por fuera de los estrados judiciales. “Esta sentencia superó al 91% de los testigos que vinieron en avión con pasajes pagados por la Armada Argentina; que llegaban a Río Gallegos y eran conducidos hasta la puerta del Tribunal por móviles de la Armada; los que se tenían que quedar eran alojados en la sede de la Armada. Pudimos ir superando todos esos obstáculos, que no son pocos”.

“Además en las semanas previas hubo una presión mediática muy fuerte, advirtiéndonos que una cosa es el dolor de los familiares por esta tragedia y otra cosa la institución. Que si salía un fallo adverso los próximos oficiales no iban a querer asumir responsabilidades y yo me pregunto ‘¿si no están para asumir responsabilidades no están para ser oficiales?’, porque esa es la cuestión. No puede haber un vale todo, este actuar sin tener consecuencias. Si actúan bien no van a tener consecuencias” dijo.

Carreras advirtió con énfasis que este fallo deja un importante mensaje de cara al futuro de todas las fuerzas: “Es un precedente, porque con el nivel de falta de financiamiento que tienen hoy las Fuerzas Armadas en la República Argentina van a pensar a la hora del alistamiento, en el mantenimiento, los services, en tener los materiales adecuados para un Jeep, un avión Hércules o una corbeta. El mensaje tiene que ser que cuando vas atado con alambre tiene que haber consecuencias”.

Como complemento en el análisis del fallo, la abogada Carreras anticipó que si bien siente satisfacción por la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz, que calificó de “histórica”, esta será apelada.

“Quiero recurrir porque yo tenía a 4 acusados y me dieron sólo un condenado. Por qué no fue para los otros tres y por qué le dieron tres años al condenados si yo pedí cinco. Eso lo voy a poder hacer después de que den los fundamentos del fallo, que será el 21 de agosto y voy a volver a viajar aca” adelantó desde Río Gallegos.

Desde marzo y hasta este 8 de julio la abogada Carreras se repartió las semanas entre su estudio de Buenos Aires y la capital de la provincia de Santa Cruz, “pagando todo de mi propio bolsillo, contra un enorme aparato enfrente” dijo.