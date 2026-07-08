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 - 8 de Julio de 2026 | 21:34

Torneo Interligas: El Fortín y Racing se juegan el pasaje al Regional Amateur

Domingo de más definiciones para el Torneo Unión Deportiva Regional que disputará su último partido con el cruce entre El Fortín y Racing para definir el segundo clasificado al Torneo Regional Amateur.

Foto: Archivo

El certamen interligas organizado en conjuntos por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida cerrará su 5° edición con el último partido y el último clasificado al Torneo Regional Amateur con un duelo de locales.

 

El venidero domingo, desde las 15:00, en el Parque Guerrero, El Fortín y Racing se enfrentarán en búsqueda de la última plaza al Torneo Regional Amateur.

 

El Fortín y Racing, representantes de la Liga de Fútbol de Olavarría y dos de los principales protagonistas del certamen, se enfrentarán para definir el segundo clasificado de la competencia a un certamen nacional.

 

El “Fortinero” accedió a esta instancia tras finalizar como el mejor equipo de la Fase Regular y caer en Semifinales de Play-Off ante el último campeón, Estudiantes.

 

Por su parte, el “Chaira” jugará este encuentro luego de haber sido subcampeón de la Unión Deportiva Regional. El Chaira disputó la final frente a Estudiantes y cayó en la definición por penales, tras igualar la serie en el marcador global.

 

Con este panorama, el choque entre dos de los equipos de la Liga de Fútbol de Olavarría marcará el cierre de la temporada 2026 de la competencia regional y definirá al último representante olavarriense en el próximo Torneo Regional Federal Amateur por mérito deportivo.

 

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