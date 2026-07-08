Se inauguró el nuevo edificio de la Escuela Nº 57

Este miércoles se llevó a cabo la apertura oficial del nuevo edificio de la Escuela Primaria Nº 57 “Dámaso Arce", un hecho histórico para toda la comunidad educativa.

Del acto formaron parte el intendente Maximiliano Wesner, funcionarios municipales, educativas, docentes, estudiantes, familias y vecinos que se acercaron a celebrar la concreción de esta importante obra.

Se trata de una institución emblemática de nuestra ciudad, ubicada en el barrio San Vicente, en 9 de Julio y Canaveri, que abrió sus puertas el 7 de mayo de 1962. En la actualidad, cuenta con una matrícula proveniente de los barrios San Vicente Sur, Nicolás Avellaneda, Martín Fierro, 10 de Junio y sectores aledaños.

Allí, la gestión municipal llevó adelante una de las obras más importantes de ampliación y remodelación en materia de infraestructura educativa, que permite a cerca de un centenar de niños y niñas contar con nuevas aulas y renovadas instalaciones, con espacios totalmente cómodos y adaptados al diseño curricular.

Durante la ceremonia el intendente recorrió las nuevas instalaciones junto a directivos y estudiantes, y destacó la importancia de seguir invirtiendo en infraestructura para garantizar el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades para todos.

La obra consistió en la construcción de dos aulas nuevas y tres oficinas que conforman el área administrativa, lo cual ameritó la reestructuración de una parte del edificio, no sólo para incorporar el nuevo sector administrativo, sino también para sumar sanitarios para personal docente y auxiliar, para personas con discapacidad, además de un depósito.

La reforma incluyó además la adición de una cocina, que se destina por completo al servicio de comedor.

Tras agradecer especialmente a la comunidad educativa, a las familias y al Consejo Escolar por el acompañamiento durante los meses de obra, Wesner enmarcó su discurso en la celebración del 9 de Julio y remarcó el valor de la escuela pública.

“Qué lindo es celebrar la víspera de la Independencia en la calle, con la familia de la escuela pública, porque sinceramente es un grito de libertad y de soberanía. Tener hoy la escuela pública fortalecida es un grito de soberanía, es un grito de libertad, es un grito de Independencia”, ponderó.

Asimismo, el jefe comunal señaló que “dentro de la escuela, dentro de los clubes, seguramente será el reflejo de lo que queremos de nuestra sociedad. Para que nuestros pibes tengan un mejor futuro, tenemos que darle un mejor presente todos los días”. “Estamos para seguir y continuar acompañando la renovación de la escuela pública en Olavarría. Cuenten con nosotros, cuenten con la gestión municipal”, concluyó.

“Compartir nuevos espacios, hacer de una escuela pública un lugar más digno y habitable es el acto de soberanía más revolucionario del que podemos ser parte”, expresó Mariana Román, directora de la Escuela Nº 57. En este sentido, resaltó el reacondicionamiento que llevó adelante la gestión municipal y afirmó que este nuevo edificio “garantiza el derecho a la identidad, a la palabra, al pensamiento crítico y al saber”

El intendente Maximiliano Wesner participó de la actividad junto a la directora del establecimiento Mariana Román, la senadora provincial Evelyn Díaz, la jefa regional de Educación Marta Casanella y la presidenta del Consejo Escolar Florencia Cervino.

El acto contó además con la participación de banderas de ceremonia, autoridades, estudiantes y referentes del Jardín de Infantes N° 917, Jardín de Infantes N° 907, Escuela Primaria N° 51, Escuela Primaria N° 56, Instituto Privado José Manuel Estrada, Escuela de Educación Especial N° 502, CORIM, Instituto Superior de Formación Docente N° 22, Instituto Superior de Formación Técnica N° 130, Instituto Superior de Formación Docente N° 47, Centro de Día N° 7, CAPS N° 17, Sociedad de Fomento Dámaso Arce, Espacio Adolescente, Programa Envión y Programa Entramados.