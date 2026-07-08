Gran marco de público para la Peña del Encuentro por el Día de la Independencia

A las 20:30 dio comienzo la Peña del Encuentro por el Día de la Independencia al conmemorarse este 9 de julio 210 años de ese hito histórico.

Organizada por el Municipio de Olavarría, el evento cuenta con la presencia de artistas locales y nacionales que ya le ponen alegría a esta celebración patria. Muchos vecinos se acercaron desde temprano con las reposeras para poder disfrutar cómodamente de los espectáculos, al tiempo que otros ya despliegan sus dotes de bailarines en la zona habilitada para ello.

El punto de encuentro es el CEMO, con ingreso por la Avenida Circunvalación. La apertura del evento estuvo a cargo del bailarín Lucas Serantes junto a la participación del octeto de malambo “Vuelta al Pago”.

Durante la noche se presentarán Nicolás Centineo, el grupo de danza folklórica Raíces Criollas y de Che Diablera, Amarrados al Folklore, Paloma Pacheco, la participación especial del Ballet Folklórico Municipal, Martín Barraza y el gran cierre estará a cargo del grupo musical Manyines de Cuyo.

El servicio de cantina como el estacionamiento están a cargo de la Unión de Clubes, por lo que todo el dinero recaudado será destinado a clubes que forman parte de la asociación.