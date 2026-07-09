Un obrero se descompensó en un primer piso y los Bomberos debieron auxiliarlo

En la tarde de este jueves en un domicilio ubicado en Bolívar al 2800, un obrero que trabajaba en una construcción particular detrás de la vivienda, según sus compañeros, sufrió una descompensación y quedó tendido en un primer piso.

Personal de salud acudió al llamado pero debieron intervenir los Bomberos Voluntarios, las unidades 24 y 25 a cargo de Gastón Vizzolini, para bajarlo del lugar ya que resultaba de difícil acceso.

Fue trasladado por una ambulancia al Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura” con lesiones de consideración. También arribaron móviles policiales que controlaron la zona.