Choque en cadena en Pueblo Nuevo: un herido

Un hombre que conducía un Ford Ka impactó contra dos autos en la esquina de San Lorenzo y Necochea. Según testigos habría perdido el control de su vehículo luego de descompensarse.

El resto de los involucrados fueron una Fiat Fiorino y un Toyota Etios que sufrieron importantes daños.

Al momento del choque, los ocupantes de la camioneta estaban por descender del vehículo cuando recibieron el impacto. Producto del golpe el conductor fue trasladado al Hospital Municipal con golpes.

En el lugar trabajó personal del Comando de Patrullas.