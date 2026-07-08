Están los títulos para ser retirados por los médicos recibidos

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Unicen informó este miércoles que están listos para ser retirados 93 títulos de médicas y médicos.

“En tiempo y forma y cumpliendo así los plazos oportunamente notificados a los y las estudiantes al iniciar su trámite de titulación” dice el comunicado oficial de la casa de altos estudios.

En otro párrafo recuerda que “la emisión de un título universitario no depende de una sola instancia. Es un procedimiento administrativo y académico que atraviesa distintos organismos: la Facultad de Ciencias de la Salud, el Rectorado de la Unicen y el Ministerio de Capital Humano de la Nación, responsable de su registro final”.

“En el ámbito de la Facultad, el procedimiento comprende recibir y analizar la documentación de cada graduado, abrir el expediente correspondiente, verificar la información académica en el sistema SIU Guaraní, emitir el certificado analítico y remitir toda la documentación al Rectorado para continuar con las etapas siguientes. Todo este proceso está enmarcado en la Ley de Educación Superior N.º 24.521, que establece un plazo máximo de 120 días para la expedición del título” añade la comunicación.

Las autoridades universitarias recordaron además que “esta cohorte fue gestionada en tiempo récord y en un contexto particularmente adverso, atravesado por el desfinanciamiento universitario y la incertidumbre laboral del sector. Que se haya cumplido con lo previsto, en esas condiciones, fue el resultado del compromiso de las autoridades y del personal nodocente de la Facultad y del Rectorado, que con mucho esfuerzo sostuvieron el trabajo incluso fuera de su horario habitual”.