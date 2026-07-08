El HCD aprobó exenciones de tasas municipales para pequeños comerciantes y jubilados 

Este miércoles se llevó a cabo la novena sesión ordinaria del período 2026 del Concejo Deliberante de Olavarría, durante la cual fueron aprobados dos proyectos de ordenanza enviados por el Departamento Ejecutivo Municipal destinados a fortalecer el acompañamiento a pequeños contribuyentes, comerciantes, emprendedores y jubilados del partido.

La primera de las iniciativas establece la exención del 100% de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (TISH) para los contribuyentes encuadrados en la categoría fija durante los períodos de agosto, septiembre y octubre de 2026.

La ordenanza contempla, además, la posibilidad de que el Departamento Ejecutivo prorrogue el beneficio por un período de hasta tres meses adicionales, en caso de que la evolución de los indicadores socioeconómicos locales y nacionales así lo justifique.

La medida busca brindar una respuesta concreta al contexto económico que atraviesan los pequeños comercios, monotributistas y microemprendedores, quienes constituyen una parte fundamental del entramado productivo local y enfrentan dificultades para sostener su actividad. En ese sentido, la exención representa una herramienta de política fiscal orientada a aliviar la carga tributaria de los sectores más afectados.

Por otra parte, el Concejo Deliberante aprobó en forma unánime una modificación de la Ordenanza Fiscal 2460/99 vinculada a la exención de la Tasa de Servicios Generales Urbanos y Suburbanos para jubilados y pensionados.

Hasta el momento, la normativa establecía como requisito para acceder al beneficio que los ingresos del solicitante y su grupo conviviente no superaran el equivalente a dos haberes mínimos de jubilación ordinaria.

La modificación incorpora una excepción para aquellos casos en los que ese límite sea excedido en un porcentaje reducido y verificable, siempre que exista una situación de extrema vulnerabilidad económica debidamente acreditada mediante un evaluación socioambiental.

De esta manera, el Municipio podrá otorgar la eximición, previa intervención y verificación favorable de las áreas municipales competentes en materia tributaria y/o social, mediante expediente administrativo fundado.

Asimismo, la ordenanza establece que el beneficio tendrá carácter anual, deberá renovarse en cada período fiscal y faculta al Departamento Ejecutivo a reglamentar el procedimiento correspondiente.

Durante la sesión, el HCD también aprobó una resolución impulsada por el bloque UCR que solicita al Ejecutivo Municipal la reposición de luminarias en la plaza López Camelo del barrio Pueblo Nuevo.