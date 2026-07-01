Manuel Adorni presentó su renuncia al directorio de YPF

Manuel Adorni oficializó su renuncia al directorio de YPF, lugar que ocupaba como representación del Estado en la empresa que es público-privada.

“De mi consideración, me dirijo a Usted al efecto de poner en su conocimiento, y por su intermedio en el del Directorio de YPF S.A., mi renuncia al cargo de Director Titular por la Clase A. Sin otro particular, saludo a Usted y por su intermedio a los miembros del Directorio, Manuel Adorni”, reza el breve texto dirigido al presidente de la petrolera, Horacio Marín.

Ahora, el directorio de la petrolera argentina deberá aceptar la dimisión del ex jefe de Gabinete, según los mecanismos previstos para este tipo de cargos.

De acuerdo a lo que comentaron fuentes oficiales a Infobae, el miércoles de la semana que viene podría llevarse a cabo la reunión de directorio. En esa cumbre podría tratarse la salida de Adorni y el ingreso de Diego Santilli.

En tanto, según pudo saber este medio, la decisión había sido adoptada por el propio Adorni y tenía que ver con la voluntad de alejarse de la función pública durante un tiempo, después de estar más de dos años y medio como uno de los principales exponentes del gobierno de Javier Milei.

La renuncia al directorio de la principal empresa del país completó el proceso de salida que comenzó el último sábado, cuando el ahora ex jefe de Gabinete hizo pública la carta que entregó al Presidente para comunicar su decisión de abandonar el cargo que ocupaba desde noviembre de 2025.

En ese texto, Adorni explicó que el principal motivo de su alejamiento fue el desgaste personal y familiar provocado por la exposición pública y por las denuncias que enfrentó durante los últimos meses.

“No puedo seguir exponiendo a gran parte de la gente que quiero a esta carnicería mediática”, escribió el exfuncionario, al tiempo que rechazó haber cometido hechos de corrupción y sostuvo que fue tratado “de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción” sobre sus espaldas.

Todo se dio después de tres meses de controversia judicial por una causa de presunto enriquecimiento ilícito a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita.

La investigación abarca movimientos patrimoniales del ex funcionario, compras con tarjetas de empleados públicos y operaciones inmobiliarias con hipotecas de particulares, entre otros elementos incorporados al expediente.

El cargo del jefe de Gabinete ahora quedó para el ex ministro del Interior, Diego Santilli, quien asumió este martes en la Casa Rosada. Allí, el propio Javier Milei le tomó juramento y hubo un triple abrazo con Adorni.

En esa línea, cuando se confirmó el cargo para Santilli, el Presidente se encargó de insistir con la defensa del saliente ministro coordinador. “Yo sigo confiando en la inocencia de Adorni. Es una persona honesta”, afirmó.

Milei subrayó que la justicia aún no se pronunció sobre el caso de Adorni y cuestionó lo que llamó una lógica de condena anticipada. “¿La justicia ya se expidió al respecto? ¿Es que hay una sentencia? Bueno, listo. ¿Qué es eso de andar sentenciando y ejecutando gente antes de que se expida la justicia?”, planteó el presidente en diálogo con La Nación+.

Ante la consulta sobre si la posibilidad de una interpelación parlamentaria y una eventual moción de censura pudieron haber incidido en la salida de Adorni, Milei fue categórico: “Nada. Nada. Nada”. Insistió en que la causa real fue la escalada de ataques personales que llegaron a involucrar a los hijos del ex jefe de Gabinete. “Frente a situaciones donde han sido agredidos los hijos de Manuel, Manuel decide dar un paso al costado porque no puede poner en riesgo ya directamente a su familia”, señaló.

El presidente también rechazó la lectura de que Adorni representaba un lastre para la comunicación política y la capacidad de gobernar. “No comparto lo más mínimo”, respondió ante esa hipótesis. Para respaldar su postura, enumeró los logros legislativos obtenidos durante la gestión de Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete: el acuerdo Unión Europea-Mercosur, la resolución de la deuda con los holdouts, la modernización laboral, la llamada inocencia fiscal, la ley de glaciares y la baja de la ley de imputabilidad. “¿Qué problema de gestión? No hubo problema de gestión”, afirmó. “Son cosas que ni gobiernos militares lograron hacer. Y las hicimos nosotros en tres meses.”